ಘನತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಚರಂಡಿ

ಸಿಂಧನೂರು: ಸ್ಥಳೀಯ ಗಂಗಾ ನಗರ 14ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯ ಹಲವು ಚರಂಡಿಗಳು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿವೆ.</p>.<p>ಚರಂಡಿ ನೀರು ರಸ್ತೆಗೆ ಹರಿಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಚರಂಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿವಾಸಿಗಳು ರೋಗ-ರುಜಿನ ಹರಡುವ ಭೀತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಹಿಂದೆ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಶರಣಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆವು ಈಗ ಚುನಾಯಿತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕೋ ತಿಳಿಯದಾಗಿದೆ' ಎಂದು ವಾರ್ಡಿನ ಮುಖಂಡ ಶಾಮಿದ್ ಸಾಬ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿದರೆ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಅಲ್ಲಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ಆರೋಪ.</p>.<p>'ಹಂಪನಗೌಡ ಎಂಎಲ್ಎ ಸಾಬ್ರು ನಿಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀನಿ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈಗ ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳಲು ಮಂಗಳವಾರ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಅಮೀನಾಬಿ, ಹುಸೇನಮ್ಮ, ನಿಂಗಮ್ಮ, ಶಂಕ್ರಮ್ಮ, ದುರ್ಗಮ್ಮ ಫಾತಿಮಾ ಮತ್ತಿತರ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಶೆಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಚರಂಡಿಯ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಊಟ ಮಾಡಲು ಕುಳಿತರೆ ವಾಂತಿ ಬರುವಂತಾಗಿದೆ. ನಗರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ರೆಹ್ಮಾನ್ಸಾಬ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಪಕ್ಕದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬಡವರು ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ರಾಜಸಾಬ್ ದೂರಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>