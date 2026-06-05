ದೂಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹಸಿರು

<p><em>ಡಿ.ಎಚ್. ಕಂಬಳಿ</em></p>.<p>ಸಿಂಧನೂರು: ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ದೂಳೂರು ಎಂದು ಅಪಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿದ್ದ ನಗರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಸಿರು ಗಿಡಗಳು ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಕುಷ್ಟಗಿ ರಸ್ತೆ, ಗಂಗಾವತಿ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆದರ್ಶ ಕಾಲೊನಿ, ನಟರಾಜ ಕಾಲೊನಿ, ಮಹೆಬೂಬಿಯಾ ಕಾಲೊನಿ, ಬಸವನಗರ, ಗಂಗಾನಗರ, ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಶಾಂತನಗರ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಕ್ಯಾಂಪ್, ವಾಸವಿನಗರ ಮತ್ತಿತರ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಗಿಡಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಗಿಡಗಳು ಮರಗಳಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ನೆರಳು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಖರತೆಗೆ ದಣಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗಿಡದ ನೆರಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಗಿಡಗಳು ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೂ ತಂಪೆರೆಯುತ್ತವೆ. ಹಸಿರು ನಗರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಲೀಕ ಹಾಗೂ ಸಿಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಸಿ.ರಾಮಬಾಬು, ಪಾಟೀಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆರ್.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ, ಸಹನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಕೆ.ಶಿವರಾಜ, ರುದ್ರಗೌಡ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನೇತ್ರತಜ್ಞ ಡಾ.ಚನ್ನನಗೌಡ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಶ್ರಮ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಫೆಲ್ಟೋಫೋರೊ, ಕಾಫರಪಾಡ್ ಮರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 6,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ಮರಗಳಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಪಾಟೀಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೆಟ್ಟು, ಬೆಳೆಸಿದ ಮರಗಳೇ ಇವೆ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡಗಳಿವೆ. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಗರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತಲಾ ₹2,000 ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಸತ್ಯಾಗಾರ್ಡನ್ ಮತ್ತು ಪಾಟೀಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೈ.ನರೇಂದ್ರನಾಥ.</p>.<p>‘ನಗರದ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಿಡಗಳು ಅಡ್ಡಾ–ದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯದಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ವನಸಿರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮರೇಗೌಡ ಮಲ್ಲಾಪುರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಕರವೇ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಬಣದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ ಗಾಣಗೇರ.</p>.<p>‘ಉರಿಬಿಸಿಲಿನ ಸಂಕಟ, ಮೈ, ಮುಖಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ದೂಳು ಆವರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗಿಡ–ಮರಗಳು ಹುಟ್ಟಿ–ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಗರ ಸುಂದರವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಮನೋಭಾವನೆ ಇರುವಂತಹ ಬಹುಪಾಲು ಜನರು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜಮಾಅತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹುಸೇನ್ಸಾಬ್.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-32-1747190459</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>