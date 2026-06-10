ಸಿಂಧನೂರು ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ

<p>ಸಿಂಧನೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಈಚೆಗೆ ನಗರದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಸವರಾಜ ನಾಯಕ (ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ), ಮರಿಲಿಂಗಪ್ಪ(ಅಧ್ಯಕ್ಷ), ನಾರಾಯಣ ಬೆಳಗುರ್ಕಿ(ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ), ಶಂಕರ ಗುರಿಕಾರ, ಮಹಾದೇವ ಗೋನವಾರ(ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ), ವೀರೇಶ ಕನ್ನಾರಿ(ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ಗೋಪಿ (ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗುರಿಕಾರ, ಶೋಭಾ ತೋರಗಲ್(ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು), ಹನುಮಂತ ನಾಯಕ ರಂಗಾಪುರ(ಖಜಾಂಚಿ), ರಾಮಪ್ಪ, ಉಮೇಶ ಗುರಿಕಾರ, ನಿಂಗಪ್ಪ, ವೆಂಕಟೇಶರಡ್ಡಿ, ವೀರೇಶ ಹಿರೇಮಠ, ಯರಿಯಪ್ಪ, ಶಂಕರ ವಾಲೀಕಾರ, ಕರಿಯಪ್ಪ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಜಯಪ್ಪ, ಗಜಾನಂದ (ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು) ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-32-538521216</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>