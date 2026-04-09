ಪರವಾನಗಿ ಕೊಡಲು ಮನವಿ

ಸಿಂಧನೂರು: ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಗೋದಾಮು ಹಾಗೂ ವೇರ್ಹೌಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಾರಿಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಹಮಾಲರಿಗೆ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಗರದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಸಿಐಟಿಯು ನೇತೃತ್ವದ ಹಮಾಲರ ಸಂಘದಿಂದ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಮಾಲರು ನಿವೇಶನ ಮತ್ತು ಮನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಲುವೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜೋಪಡಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡುತಿದ್ದು, ನಿವೇಶನ ಮತ್ತು ಮನೆ ರಹಿತರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ನೀಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಹಮಾಲರ ಸಂಘ ಆಗ್ರಹಿಸಿತು.</p>.<p>ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ.ರವಿಚಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಲೈಸನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾದರೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ದೃಢೀಕರಣ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವಶ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಹಮಾಲರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ನಾಯಕ, ಮುಖಂಡರಾದ ಯಂಕಪ್ಪ ಕೆಂಗಲ್, ಮರಿಸ್ವಾಮಿ, ಬಿ.ಲಿಂಗಪ್ಪ, ಬಸವಂತರಾಯ ಗೌಡ ಕಲ್ಲೂರು, ಅನ್ವರಪಾಷ ತುರ್ವಿಹಾಳ, ಮುರ್ತುಜಾ, ನಾಗನಗೌಡ ತುರ್ವಿಹಾಳ, ಹನುಮಂತ, ಸತ್ಯಪ್ಪ, ಮಹಾಂಕಾಳೆಪ್ಪ, ಹೊನ್ನೂರಪ್ಪ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.