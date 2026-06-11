ಸಿಂಧನೂರು: ‘ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಲು ಎಚ್.ಡಿ.ಪಿ.ಇ ತಳಿಯ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಿರಿ’

<p><em>ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ</em></p>.<p>ಸಿಂಧನೂರು: ‘ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಲು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಎಚ್.ಡಿ.ಪಿ.ಇ ತಳಿಯ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಿರಿ’ ಎಂದು ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ರುದ್ರಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು,‘ಎಚ್.ಡಿ.ಪಿ.ಇ. ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 66,000 ಗಿಡ ನೆಡಬಹುದು. 120 ದಿನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಇಳುವರಿ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಎಕರೆಗೆ 12 ರಿಂದ 15 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಇಳುವರಿ ಬರುವ ಈ ತಳಿಯಿಂದ ರೈತರು ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತಳಿಗಳು ಎಕರೆಗೆ 8 ರಿಂದ 10 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಈ ತಳಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಯಶಸ್ವಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿ ಸಿಂಧನೂರಿಗೆ ಒಂದು ನೂರು ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲು ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನೂತನ ಹತ್ತಿ ತಳಿಯ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಜುಲೈ 10 ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದ ಅವರು,‘ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ರಾಯಚೂರು, ಯಾದಗಿರಿ, ಧಾರವಾಡ, ಹಾವೇರಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ‘ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆ’ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಬೀಜ ವಿತರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-32-297351121</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>