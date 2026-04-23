ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ‘ನೆರಳಿನ ಕೊಡೆ’ಹಿಡಿದ ಮರ

ಸಿಂಧನೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ 40 ಡಿಗ್ರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಖರತೆಗೆ ಜನ ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಾಗರಿಕರು ಉರಿಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಮರಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಾಲುಮರಗಳು ನೆರಳಿನ ಕೊಡೆ ಹಿಡಿದಿವೆ.

ನೆತ್ತಿ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಾದರೆ ಸಾಕು ನಾಗರಿಕರು ಮನೆಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳು ಬಿಕೊ ಎನ್ನುತ್ತವೆ. ನಗರದ ಗಂಗಾವತಿ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಕುಷ್ಟಗಿ ಮಾರ್ಗದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಚಾರ ಅತ್ಯಂತ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಜನರ ಓಡಾಟ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

'ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಬಂದ ಜನರಿಗೆ ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗಿಡಗಳು ನೆರಳು ನೀಡಿ ತಂಪೆರೆಯುತ್ತಿವೆ. ಹಲವಾರು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮರಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಕಲ್ಮಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣುಕಪ್ಪ.

'ನಗರವು ವೇಗವಾಗಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉದ್ಯಾನಗಳು, ಗಿಡ-ಮರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲ ಪರಿಸರ ಪ್ರಿಯರು, ಖಾಸಗಿ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಕಳೆದ ಎಂಟತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲುಮರಗಳು ಬೆಳೆದು ನಿಂತು, ದಾರಿಹೋಕರಿಗೆ ನೆರಳನ್ನು ಹಂಚುತ್ತಿವೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಎಫ್.ಮಸ್ಕಿ.

ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರು ತಾವೇ ದೂರದ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ತಂದು ಹಾಕಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಲಹಿದ ಪ್ರಸಂಗ ನನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಯಿತು. ನಾವೇಕೆ ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ಕಾಪಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಅಂದೇ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ 'ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್, ಬದಲಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಕೂಲ್' ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸಾವಿರು ಸಸಿಗಳನ್ನು ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಡಿಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ವನಸಿರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಅಮರೇಗೌಡ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಹೇಳಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ