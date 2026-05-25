ಮಳೆ: ಧರೆಗುರುಳಿದ 46 ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು

<p>ಸಿಂಧನೂರು: ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳು ಹಾಗೂ 46ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಧರೆಗುರುಳಿವೆ.</p>.<p>ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಗರ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಕಾದ ಭೂಮಿ ತಂಪಾಗಿದ್ದು, ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಬಸವಳಿದ ಜನರು ತಂಪಿನ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ನಿಟ್ಟಿಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಧನೂರಿನ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಕ್ಯಾಂಪ್, ರೌಡಕುಂದಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳು ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಆರ್.ಎಚ್.ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿ 12 ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು, ಮಣ್ಣಿಕೇರಿ ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿ 4 ಕಂಬಗಳು, ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ 20 ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು, ಚೆನ್ನಳ್ಳಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 10 ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಕಳೆಯುವಂತಾಯಿತು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ: ತುರ್ವಿಹಾಳ 12 ಎಂ.ಎಂ, ಗುಂಜಳ್ಳಿ 17.4 ಎಂ.ಎಂ, ಬಾದರ್ಲಿ 45.8 ಎಂ.ಎಂ, ಕುನ್ನಟಗಿ 17.4 ಎಂ.ಎಂ, ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ 17 ಎಂ.ಎಂ, ಸಾಲಗುಂದ 55.6 ಎಂ.ಎಂ, ಗೊರೇಬಾಳ 35.02 ಎಂ.ಎಂ, ಹೆಡಗಿನಾಳ 15.4 ಎಂ.ಎಂ, ಹುಡಾ 28 ಎಂ.ಎಂನಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾಲಗುಂದದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ</p>.<p>ಜಾಲಹಳ್ಳಿ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಜೀವ ಭಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾನುವಾರ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದ ಜಂಬಲದಿನ್ನಿ, ನವಿಲಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಲೈನ್, ಕಂಬಗಳು ಉರುಳಿವೆ. ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>15 ದಿನಗಳಿಂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 35 ಸಾವಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿದ್ದು, ನಿತ್ಯ ಜನತೆ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರಿತ ಅಂದಿನ ಶಾಸಕರು ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ 110 ಕೆ.ವಿ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ನಿವೇಶನ ಸಿಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿಲ್ಲ.</p>.<p>ತಕ್ಷಣವೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸುಮುತ್ತಲಿನ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸೂಕ್ತ ನಿವೇಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ: ಗುರುಗುಂಟಾ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಹಳ್ಳ–ಕೊಳ್ಳಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿದಿವೆ. ಹಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯ ಮರಕ್ಕೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 110 ಎಂ.ಎಂ, ಗುರುಗುಂಟಾದಲ್ಲಿ 40 ಎಂ.ಎಂ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ 50ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮರಗಳು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿವೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಪಾಮನಕೆಲ್ಲೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಸುಡುಗಾಡು ಸಿದ್ದರು ವಾಸಿಸುವ ಜ್ಯೋತಿ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದ ಕಾರಣ ನಿವಾಸಿಗಳು ರಾತ್ರಿ ಹಿಡಿ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತವಾದ್ದರಿಂದ ಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಧೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗೋಳು ಕೇಳುವವರೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಿವರಾಜ ಮೋತಿ ಅಳಲು ತೊಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ವಂದಲಿ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬುಡ್ಡಪ್ಪ ಸೋಮಪ್ಪ ಎಂಬುವ ರೈತನ ಎತ್ತು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೋಡಲಬಂಡ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬಳಿಯ ಮರಕ್ಕೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗುಡದನಾಳ ಹಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳ ತುಂಬಿ ಹರಿದ ಪರಿಣಾಮ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತವಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಮೂಲಕ ಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಗೌಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೀರೆಹಳ್ಳ, ಮೇದಿನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳ ತುಂಬಿ ಹರಿದಿದೆ.</p>.<p>ರೈತರಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ: ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಸುರಿದ ಪರಿಣಾಮ ರೈತರಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತ ಬಸವರಾಜ ಗೌಡೂರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260525-32-1386306145</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>