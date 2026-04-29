ವೈದ್ಯರ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಶಿಶು ಸಾವು: ಆರೋಪ

<p>ಸಿಂಧನೂರು: ನಗರದ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿಯೇ ಕಾರಣವೆಂದು ಆಪಾದಿಸಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮಂಗಳವಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಂದೆ ಏಕಾಏಕಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಂಗಮರಹಳ್ಳಿಯ ಪರಮ್ಮ ಗುಂಡಪ್ಪ (23) ಅವರು ಏ.24 ರಂದು ಹೆರಿಗೆಗೆಂದು ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ವೈದ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಪುನಃ ಏ.26 ರಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 1.30ಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಸಹಜ ಹೆರಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆಂಬ ಭರವಸೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಇತ್ತು. ನೋವಿನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಹಜ ಹೆರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಡಾ.ಕಾವೇರಿ ಶಾವಿ ಎಂಬುವವರು ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ತಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಗಂಡು ಮಗು ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಪರಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಏಕಾಏಕಿ ವೈದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>‘ಹೆರಿಗೆಗೆಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಜ ಹೆರಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಂದು ನೋವಿನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಏಕಾಏಕಿ ಸಿಜೇರಿಯನ್ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಕಾರಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸಿಜೇರಿಯನ್ ಆಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಏನೂ ಹೇಳದೆ ಮಗವನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಪರಮ್ಮ ಅವರ ಪತಿ ಗುಂಡಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಅತ್ತೆ, ಮಾವ, ಅಣ್ಣ ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಅಯ್ಯನಗೌಡ, ಶಹರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವೀರಾರೆಡ್ಡಿ ಎಚ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮೌನೇಶ ರಾಠೋಡ್, ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎರಿಯಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ, ತುರ್ವಿಹಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸುಜಾತ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಡಾ.ಅಯ್ಯನಗೌಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವೈದ್ಯೆ ಕಾವೇರಿ ಶಾವಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಗು ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ತೀವ್ರ ತರಾಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ವೇಳೆ ಡಾ.ಕಾವೇರಿ ಶಾವಿ, ‘ಸಹಜ ಹೆರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಸಿಜೇರಿಯನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಗುವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಾಗ ಮಗುವಿನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕರುಳು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ನೀರು ಕುಡಿದಿರಬಹುದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞೆ ಡಾ.ಶೃತಿ ಅವರು ಪಂಪಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೀಡಿ ಮಗುವಿನ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ’ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ನವಜಾತ ಶಿಶುವನ್ನು ಪರಮ್ಮ ಅವರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳುತ್ತಾ, ವೈದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅಳುತ್ತಾ, ಅಳುತ್ತಾ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಸಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯವು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260429-32-1861272708</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>