<p>ಸಿಂಧನೂರು: ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಸಿಂಧನೂರಿನ ಜನತೆಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದೊಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡಿಸೇಲ್ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜನರು ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಇಂಡೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿತ್ತು. ಬರುಬರುತ್ತಾ ಈಗ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ದಿನವೇ ಮನೆಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ನೀಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಆದರೆ ಎಚ್ಪಿ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ 15 ರಿಂದ 20 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ನಗರದ ವಿವಿಧ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಯುವಕರು, ವೃದ್ಧರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಿಂಧನೂರಿನ ಶಹರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಚ್ಪಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮುಂದೆ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿದ ಗ್ರಾಹಕರು ಏಜೆನ್ಸಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕ್ಯೂ ನಿಂತು ಟೋಕನ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಪಡೆದಾಗ್ಯೂ 10 ರಿಂದ 15 ದಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗ್ರಾಹಕರಾದ ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ, ರಮೇಶ, ಪರಶುರಾಮ ಅವರ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ, ಏಜೆನ್ಸಿ ಮುಂದೆ ಕ್ಯೂ ನಿಂತು ಟೋಕನ್ ಪಡೆದು ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ್ಯೂ ಸಹ ಮತ್ತೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಎಂದು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ಗಾಗಿ ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ಲುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತಿಯಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದೇ ಕಷ್ಟಕವಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಆಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಏಜೆನ್ಸಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಗ್ವಾದ ಮತ್ತು ಜಗಳ ಆಡಿದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕೊಡಲ್ಲ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ನಬೀಸಾಬ್ ಹಾಗೂ ಶರಣಪ್ಪ ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಸಭೆ ಕರೆದು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ದಿನ ಅಥವಾ ಮರುದಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ಕೂರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಮಂಜುನಾಥ ಪ್ರಶಾಂತ ನಗರ, ಚಾಂದಾಪಾಷಾ ಕಾಟಿಬೇಸ್, ಮೀರ್ ಅಲಿ ಬಡಿಬೇಸ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260410-32-561457308</p>