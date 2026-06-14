ಜೋಳದ ಹಣ ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ ಹೋರಾಟ: ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ವೆಂಕಟರಾವ್ ನಾಡಗೌಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

<p>ಸಿಂಧನೂರು: ‘ಜೋಳ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ರೈತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಜಮಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸದೇ ಹೋದರೆ, ಜೆಡಿಎಸ್ನಿಂದ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಕೆಒಎಫ್ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟರಾವ್ ನಾಡಗೌಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು,‘ಜೋಳ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲೂ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈಗ ಹಣ ಪಾವತಿಸದೇ ಸತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಹಣವಿಲ್ಲದೇ ರೈತರು ಹೇಗೆ ಉಳುಮೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು. ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೈತರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನನ್ನ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಳ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಟಾವು ಆದ 15 ದಿನದಲ್ಲೇ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸಿ, ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಜೋಳ ಕೊಟ್ಟು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಹಣ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಬಡ ರೈತರು ಹೇಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಸಿಂಧನೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರ ಕಡೆಯವರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಡೆಯವರು ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ನಾ ಮುಂದೆ, ತಾ ಮುಂದೆ ಎಂದು ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರೈತರು ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾದರೆ ರೈತರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೇಳುವವರು ಯಾರು?’ ಎಂದು ನಾಡಗೌಡ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ 50 ಮಂದಿ ಸರದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕುರ್ಚಿ ಇಡಬೇಕು. ಯಾವ ಕಡೆ ಬಾಗಿಲು ಇಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೃಷ್ಣಾ ಬಿಟ್ಟು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಟ್ಟಡ ಕುಮಾರಕೃಪಾದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಸಿಎಂ ಬಯಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಡೆ ಗೋಡೆ ಒಡೆದು, ಯಾವ ಕಡೆ ಬಾಗಿಲು ಇಡುತ್ತಾರೆನ್ನುವುದು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ರೇವಣ್ಣನವರಿಗಿಂತ ಇವರದೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಜಿ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ವೆಂಕೋಬಣ್ಣ ಕಲ್ಲೂರು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮೈಲಾರ, ದಾಸರಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪೂಜಾರ್, ರವಿಗೌಡ ಪನ್ನೂರು, ಎಸ್.ಪಿ.ಟೈಲರ್, ಎಸ್.ಬಿ.ರೆಡ್ಡಿ, ನಿರುಪಾದಿ, ಸುಮಿತ್ ತಡಕಲ್, ಸೈಯದ್ ಆಸೀಫ್, ಅಜಯ್ ದಾಸರಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-32-1832188992</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>