ತಿಂಗಳಾದರೂ ಸಿಗದ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ

ಸಿಂಧನೂರು: ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಗದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಗಂಗಾನಗರ ನಿವಾಸಿಗಳು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಇನ್ನೂ 15 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾ, 20 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಎಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಕಂಪನಿ ಧೋರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಾಂಧಿನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಂಪನಿಯ ನೂರಾರು ಗ್ರಾಹಕರು ಸಂಕಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಗಾನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 90ರಷ್ಟು ನಿವಾಸಿಗಳು ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗದವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಡಗಿತನ, ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟುವವರು, ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಕೆಲಸಗಾರರು, ಪೇಂಟರ್, ಆಟೊ ಚಾಲಕರು, ಹಮಾಲರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>'ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮನೆ-ಮನೆಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. 20 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ಗಾಂಧಿನಗರ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಟೊ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ, ಅಂಗಡಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಬಡಾವಣೆ ಮುಖಂಡ ಶ್ಯಾಮೀದ್ಸಾಬ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>'ನಾವು ಮೊದಲು ಬೇಸ್ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಜಾಲಿಗಿಡ ಕಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೆವು. ನಯಾ ಪೈಸೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಪುಗ್ಸಟ್ಟೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆದು ಈಗ ಹುಚ್ಚರಂತಾಗಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಖಾಜಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಿಂಗಮ್ಮ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಅಡುಗೆ ಅನಿಲಯವನ್ನು ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಖಾನಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕ ಯಮನಪ್ಪ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಬಡವರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಎಐಟಿಯುಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಷುಮಿಯಾ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>