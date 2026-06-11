<p><em>ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ</em></p>.<p>ಸಿಂಧನೂರು: ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 2014ರಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆದಿಶೇಷನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸೇವೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಲಭಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ನಗರ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ ಮನ್ನಾಪುರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಆದಿಶೇಷನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು 10 ಜೂನ್ 2026ರಂದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 26 ಮೇ, 2014 ರಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅವರು ಇಂದಿಗೆ 4,399 ದಿನಗಳ ನಿರಂತರ ಆಡಳಿತ ಪೂರೈಸಿ, ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಅವರ 4,398 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.ನಗರ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಧ್ವರಾಜ್ ಆಚಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ರಾಜಶೇಖರ, ಮುಖಂಡರಾದ ನಿರುಪಾದಪ್ಪ ಜೋಳದರಾಶಿ, ಸಿರಾಜ್ ಬಾಷಾ, ಟಿ.ಸುಬ್ಬರಾವ್, ರವಿ ರಾಠೋಡ, ರವಿ ಉಪ್ಪಾರ, ಶರಣಬಸವ ಧುಮತಿ, ಸೋಮನಾಥ ಪತ್ತಾರ, ನಾಗರಾಜ ದೇವರ ಗುಡಿ, ಪ್ರಶಾಂತ ಶೆಟ್ಟಿ, ಫಕೀರಪ್ಪ ಬಾಗೋಡಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಉಪ್ಪಾರ, ಶರಣಪ್ಪ ಬಂಡಿ, ಮುತ್ತು ಬರ್ಸಿ, ಹುಸೇನಪ್ಪ ಸೂಲಂಗಿ, ಬಸವರಾಜ ನಾಯಕ, ಮಹಿಳಾ ಮುಖಂಡರಾದ ಸಹನಾ ಹಿರೇಮಠ, ಮಮತಾ ಹಿರೇಮಠ, ಶಿವಮ್ಮ ಅಂಬಿಗೇರ, ರೇಣಮ್ಮ ನಾಯಕ್, ಯಮನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆದಿಶೇಷನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸುಕಾಲಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಾಲಯದವರೆಗೆ ಬೈಕ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು. ಮೆರವಣಿಗೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಪರ ಜಯಘೋಷ ಮೊಳಗಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-32-1389135253</p>