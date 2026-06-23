<p>ಸಿಂಧನೂರು: ‘ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತುರ್ವಿಹಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರೌಡಿಶೀಟರ್ಗಳ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಬಿಳಿ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಸಹಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಲು ತೆರಳಿದ್ದ ವೇಳೆ ಸಬ್ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸುಜಾತಾ ನಾಯಕ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲೇ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ವಕೀಲ ಅರಳಯ್ಯ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಯಾವುದೇ ವಿವರಗಳಿಲ್ಲದ ಖಾಲಿ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಸಹಿ ಯಾಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆದರಿಕೆ-ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದು ಯಾವ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿದೆ’ ಎಂದು ತುರ್ವಿಹಾಳ ಪಟ್ಟಣದ ಅರಳಯ್ಯ ವಕೀಲ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಎಸ್ಐ ಸುಜಾತಾ ಮತ್ತು ವಕೀಲ ಅರಳಯ್ಯ ನಡುವೆ ಕೆಲಕಾಲ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸುಜಾತಾ ಅವರು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ತಮಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಅರಳಯ್ಯ ವಕೀಲ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಕೀಲರು ಹಾಗೂ ತುರ್ವಿಹಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಕೆಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಸಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾ ಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದೆ.</p>.<p>ತುರ್ವಿಹಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಎಸ್ಐ ಸುಜಾತಾ ಅವರು ವಕೀಲ ಅರಳಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ ನಿಂದಿಸಿ, ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವಕೀಲರ ಸಂಘದಿಂದ ಸೋಮವಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಎಸ್ಐ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವಕೀಲರಿಂದ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ‘ಎಸ್ಐ ಸುಜಾತಾ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿ, ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರ ದುರು ಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ದರ್ಪದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿರುವ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ತಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ವಕೀಲ ಅರಳಯ್ಯ ಅವರು ಹಲವಾರು ವಕೀಲರೊಂದಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಜಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ನಾಯಕ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ವಕೀಲರಾದ ಶೇಖರಪ್ಪ ಧುಮತಿ, ಅಮರೇಗೌಡ ಗದ್ರಟಗಿ, ಸೈಯ್ಯದ್ ರಬ್ಬಾನಿ ಜಾಗೀರದಾರ್, ನಬಿ ಶೇಖ್ಮಿ, ಮುತ್ಯಾಲರಾವ್, ಜಗದೀಶ ಕೆ, ಪ್ರಶಾಂತಕುಮಾರ, ಜಹೀರುಲ್ಲಾ, ಬಸವರಾಜ ಬಾವಿತಾಳ, ಶಶಿಕುಮಾರ, ಲಿಂಗಪ್ಪ, ನಿರುಪಾದೆಪ್ಪ ದೇವರಮನಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-32-1286690658</p>