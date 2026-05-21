ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ 23ರಿಂದ

ಸಿಂಧನೂರು: ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದ ರಮೇಶಪ್ಪ ಸಿರಗುಪ್ಪಾ ಅವರ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಸಿಂಧನೂರಿನ ಸರ್ವೋದಯ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ವಿರಿಂಚಿ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಮೇ 23, 24 ಹಾಗೂ 25 ರಂದು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಲಾವಿದ ಉಮೇಶ ಪತ್ತಾರ ತಿಳಿಸಿದರು. ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು,'ಸುಮಾರು 30ರಿಂದ 35 ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಮೇ 23ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಅಕಾಡಮಿಯ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಸದಸ್ಯ ವಾಜಿದ್ ಸಾಜಿದ್ ಮಾನ್ವಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ನಾಗರಾಜ, ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ರಮೇಶ ಸಜ್ಜನ್, ಪತ್ರಕರ್ತ ಡಿ.ಎಚ್.ಕಂಬಳಿ, ಹಿರಿಯ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದ ಬಸವರಾಜ ಮೋತಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.

ಕಲಾವಿದರಾದ ರಮೇಶಪ್ಪ ಸಿರಗುಪ್ಪಾ, ವೀರೇಂದ್ರ, ಶಿವಕುಮಾರ, ಮಹ್ಮದ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260521-32-1335305926