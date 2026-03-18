ಸಿಂಧನೂರು | ಲಾರಿ-ಹಾಲಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನಡುವೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ: ಚಾಲಕ ಸಾವು

<p><strong>ಸಿಂಧನೂರು:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಯಚೂರು-ಗಂಗಾವತಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಾಂತಿ ನಗರದ ಬಳಿ ಮಂಗಳವಾರ ಲಾರಿ ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನಡುವೆ ಮುಖಾಮುಖಿ, ಡಿಕ್ಕಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ರಾಯಚೂರಿನ ಸಿಯಾತಲಾಬ ಬಡಾವಣೆಯ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್(19) ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಚಾಲಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಎಂಬುವವರು ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಟ್ಯಾಂಕರ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಮ್ಮದ್ ಇಸಾಕ್, ರಾಜಾಸಾಬ್, ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಆಂಜನೇಯ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಬ್ಬರು ಚಾಲಕರು, ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅಪಘಾತದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಲಾರಿ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಹೊನ್ನಾಳಿಯದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಗಂಗಾವತಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಂಧನೂರಿಗೆ ಬರುತಿತ್ತು. ರಾಯಚೂರಿನ ಲಾರಿಯು ಗಂಗಾವತಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ವೇಳೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಿಂಧನೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಎಸ್ಐ ಮೌನೇಶ ರಾಠೋಡ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಪಘಾತದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಸಿಪಿಐ ವಿನಾಯಕ ಮತ್ತು ಶಹರ್ ಠಾಣೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವೀರಾರೆಡ್ಡಿ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.</p>