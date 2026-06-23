ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೌಡಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಶಾಸನ ಶಿಲ್ಪಗಳು

<p><em>ಡಿ.ಎಚ್.ಕಂಬಳಿ</em></p>.<p>ಸಿಂಧನೂರು: ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲವಾರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಹಲವಾರು ಶಾಸನಗಳು ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿಯೋ, ನದಿಯಲ್ಲಿಯೋ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿವೆ. ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹಳ್ಳಿಗರು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಮಸೆಯುವ ಮಸೆಗಲ್ಲು ಮಾಡಿ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಹೊಸದೊಂದು ಲೋಕವನ್ನೇ ತೆರೆದಿಡಬಹುದಾದ ಹತ್ತಾರು ಶಾಸನಗಳು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಅದರಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೌಡಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸುವ ಹಲವು ಶಿಲ್ಪ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನಗಳಿದ್ದು, ಅವು ಸಹ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 17 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ರೌಡಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಅಂಬಾಮಠದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಯಂಕಪ್ಪ ಉಪ್ಪಾರ ಅವರ ಹೊಲದ ಬದುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಸನ ಶಿಲ್ಪವಿದ್ದು, ಅದು ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕೊನೆಯ ಅರಸ ಇಮ್ಮಡಿ ಕೀರ್ತಿ ವರ್ಮನು (ಕ್ರಿ.ಶ.744-756) ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಜಿಕೋರಿ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ರೋಲಿಗುಂದೆಯ (ಪ್ರಸ್ತುತ ರೌಡಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮ) ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ವೀರ ಮರಣವನ್ನು ಅಪ್ಪಿದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಈ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ರಿ.ಶ ಸುಮಾರು 750ರ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಶಾಸನವು ಕಣಶಿಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಐದು ಸಾಲುಗಳಿಂದ ರಚಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಶಿಲ್ಪ 5 ಅಡಿ ಎತ್ತರ, ಒಂದೂವರೆ ಅಡಿ ಅಗಲವಿದೆ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಶೋಕನ ಮಸ್ಕಿ ಶಾಸನವನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದರೆ ರೌಡಕುಂದಾ ಶಾಸನವೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಶಿಲ್ಪ ಶಾಸನ ಮರೆಯಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಅತ್ಯಂತ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ಈ ಶಿಲ್ಪ ಉಳಿಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇದೇ ರೀತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಂಪಾಪತಿ ದೇವಪ್ಪ ಅವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಗುಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿ.ಶ 1.12.1550 ಎಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 21 ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ‘ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಾಜಾಧಿರಾಜಾ ರಾಜಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ವೀರ ಪ್ರತಾಪ ರಂಗದೇವ’ ಎಂದು ಬರೆದ ಶಾಸನವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅರವೀಡು ವಂಶದ ಒಂದನೇ ರಂಗರಾಯ (ಕ್ರಿ.ಶ 1872 ರಿಂದ 1885) ನವರತ್ನ ಖಚಿತವಾದ ಕಿರೀಟ ಧರಿಸಿ ಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢವಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರವಿದೆ. ಇದು ಸಹ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಹೋಗುವ ಸೂಚನೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಮಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದರಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲವಾರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಾರದೆ ಉಳಿದಿವೆ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ 30 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಹಿರೇಬೇರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ಶಾಸನೋಕ್ತ ಸಂಯಭು ಕಲಿದೇವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಗುಲಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯಿದ್ದು, ಈ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಶಾಸನಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ಕೆರೆಯ ನೀರು ಬತ್ತಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಶಾಸನಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಊರ ಹೊರಗಿನ</p>.<p>ಜಾದುಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ದೇಗುಲವಿದ್ದು, ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಕ್ಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುರಹರಿ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದ್ದು, ಹಿಂದೆ ಅದು ಸೂರ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನವಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುರಹರಿ ದೇವಸ್ಥಾನವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದೇ ಹೆಸರು ಈಗಲೂ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಿಂಧನೂರು ಸಮೀಪದ ದೇವರಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಪಂಡಿತರ ಶಾಸನ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಮಾರಕವಿದ್ದು, 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರದ ಶರಣರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಈ ಶಾಸನ ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಪಂಡಿತರ ಕಾಲ ಹಾಗೂ ಅವರು ಬಸವ ತತ್ವಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಬದ್ಧತೆ ಈ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಪಂಡಿತರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ದು, ಕಾಯಕ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹುಳಿಮೇಶ್ವರ ಎನ್ನುವ ಅಂಕಿತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಚನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಾಸನವನ್ನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಇದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಶಂಕರ್ ವಾಲೇಕಾರ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-32-1578475977</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>