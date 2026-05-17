ಬೂದಿ ಎರಚಿ ಬಂಗಾರ, ನಗದು ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾದ ಸಾಧು!

ಸಿಂಧನೂರು: ನಗರದ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಎದುರು ಇರುವ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕ ಟಿಂಕು ದತ್ತ, ಅವರ ಪತಿ ವಿಷ್ಣುದತ್ತ ಇದ್ದ ವೇಳೆ ಮೇ12 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ಸಾಧುವೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಮಂಕುಬೂದಿ ಎರಚಿ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ದುಡ್ಡು ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ನೀರಿನ ಕ್ಯಾನ್ನಿಂದ ಸಾಧು ನೀರು ಕುಡಿವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ವಿಷ್ಣುದತ್ತ ಅವರು ಅನುಕಂಪ ತೋರಿಸಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಿಂದ ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್ ತೆಗೆದು ಕುಡಿಯಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀರು ಕುಡಿದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂದು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳುತ್ತಾ ಎರಡು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೂವಿನಿಂದ ಬಂದ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಟಿಂಕು ದತ್ತ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುದತ್ತ ಅವರಿಗೆ ಮಂಕು ಬಡಿದಂತಾಗಿ ಸಾಧು ವೇಷಧಾರಿಗೆ ಅರ್ಧ ತೊಲ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರ, ಗಲ್ಲಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ₹10,500 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಾಧು ಕಾಲ್ಕಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಸಾಧು ವೇಷದಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ ಹೂವು ಮುಸಿದ ನಂತರದ್ದೆಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆದಿದೆ' ಎಂದು ವಿಷ್ಣುದತ್ತ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ವಂಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂಗಡಿಯ ಗಲ್ಲಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ₹10,500, ನನ್ನ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅರ್ಧ ತೊಲ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಾಧು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರ, ಹಣ ವಾಪಾಸ್ ಕೊಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಶಹರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುದತ್ತ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಸಾಧು-ಸಂತ ವೇಷಧಾರಿಗಳ ಚಲನವಲನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಅಮಾಯಕ ಜನರನ್ನು ಯಾಮಾರಿಸಿ ಹಣ ದೋಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾಧು ಸಂತರ ವೇಷಧಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿಷ್ಣುದತ್ತ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>