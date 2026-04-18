ಸಿಂಧನೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸತ್ಯವತಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ತೆರೆದ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಈರಣ್ಣ (4) ಮೃತ ಬಾಲಕ. ಏಪ್ರಿಲ್ 3ರಂದು ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ ದಿನ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಬಾಲಕನ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣ ನೀಡಿದ ದೂರಿನನ್ವಯ ತುರುವಿಹಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಾಲಕನ ತಾಯಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ಪಕ್ಕದ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಆ ಮಗು ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ನೊಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಬಾಲಕನು ಪಾಲಕರು ಮಗನ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚಿದಾನಂದಪ್ಪ ಅವರು ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮುಚ್ಚದೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತೆರೆದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಎತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಕಾಲು ಮುರಿದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ನಾಯಿ ಸಹ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತಿದೆ. ಚಿದಾನಂದಪ್ಪ ಅವರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿ ಹಾಗೂ ಮಗುವಿನ ಜೀವ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>