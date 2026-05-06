‘ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಪಕ್ಕದ ಜಾಗ ನೀಡಿ’

ಸಿಂಧನೂರು: ನಗರದ ಗಂಗಾವತಿ ರಸ್ತೆಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಕಂಪೌಂಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ 20 ಫೀಟ್ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 137 ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು 10*10 ಫೀಟ್ ಜಾಗವನ್ನು ತಿಂಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನೀಡಿ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಂಡರ ನಿಯೋಗ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಶಾಸಕ ಹಂಪನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಭೂ ಕಬಳಿಕೆ ನಿಷೇಧ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25, 2024 ರಂದು ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಗಳ ಡಬ್ಬಾ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ 15 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ತಾಲ್ಲೂಕಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕ ಡಿ.ಎಚ್.ಪೂಜಾರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.</p>.<p>ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಏ.13ರಂದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಅನಿರ್ಧಿಷ್ಠಾವಧಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆದಿದೆ. 22 ದಿನಗಳು ಕಳೆದರೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ. ಬಡ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜಾಗ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ 22 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಕಳೆದ 20-30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಭೂಮಿಯ ಪೈಕಿ 2 ಎಕರೆಯನ್ನು ನಗರಸಭೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಉಪಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ 1 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗೋಡೌನ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಎ.ವಸಂತಕುಮಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ರಜಾಕ್ ಉಸ್ತಾದ್, ರಾಜುಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ, ಎನ್.ಅಮರೇಶ, ಸೈಯ್ಯದ್ ಹಾರೂನ್ಪಾಷಾ ಜಾಗೀರದಾರ್, ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಖಾಸಿಂಸಾಬ್ ಕಾರ್ಪೇಂಟರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಸೂಲ್ಸಾಬ್, ಖಜಾಂಚಿ ಶ್ಯಾಮೀದ್ಸಾಬ್, ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗೊರಬಾಳ, ರಮೇಶ ಪಾಟೀಲ್ ಬೇರಿಗಿ, ಟಿ.ಹುಸೇನಸಾಬ್, ಕೆ.ಜಿಲಾನಿಪಾಷಾ, ಡಾ.ನಸೀಮ್, ಡಾ.ವಸೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ರಮೇಶ, ಬಸವರಾಜ, ಜಾಬಿರಸಾಬ್, ಆಲಂಬಾಷಾ, ಖಾನ್ಸಾಬ್, ರಹೀಮ್ ಖಾನ್, ಅಸ್ಲಾಂ, ಶೇಖ್ಸಾಬ್, ಹುಸೇನಸಾಬ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>