ಕೆರೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್: ಇಬ್ಬರು ಸಾವು

ಸಿಂಧನೂರು: ಸಿಂಧನೂರು-ಕುಷ್ಟಗಿ ಮಾರ್ಗದ ನಡುವೆ ಬರುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಲ್ಕು ಮೈಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಕೆರೆಯೊಳಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪಲ್ಟಿಯಾದ ಪರಿಣಾಮ ಇಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.ನಾಲ್ಕು ಮೈಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನ ನಿವಾಸಿ ವಿರುಪನಗೌಡ (50), ವಿರುಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸುಖಮುನಿಯಪ್ಪ ಸಂತೇರ್ (30) ಮೃತರು.</p>.<p>ತಿಪ್ಪೆಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ಟಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂಬದಿಯ ಚಕ್ರ ಆಯತಪ್ಪಿ ಕೆರೆಯ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿದ ಕಾರಣ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೆರೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸುಖಮುನಿಯಪ್ಪ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ವಿರುಪನಗೌಡ ಇಬ್ಬರೂ ಕೆರೆಯೊಳಗೆ ಬಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆಳ ಬಹಳ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಜನ ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಸಿಂಧನೂರಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಿ, ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ತದನಂತರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>