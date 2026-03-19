ದುರುಗಮ್ಮದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ: ‘ಗಿರಕಿಬಂಡಿ’ ಎಳೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಸಿರವಾರ: ಪಟ್ಟಣದ ದುರುಗಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬುಧವಾರ ಎತ್ತುಗಳಿಂದ ಗಿರಕಿ ಬಂಡಿ ಎಳೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಿತು.

ಎತ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ 5 ನಿಮಿಷ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದ 'ಗಿರಕಿಬಂಡಿ' ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚನ್ನಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕಲ್ಲೂರು ಅವರ ಎತ್ತುಗಳು ಪ್ರಥಮ, ಮುಕ್ಕಣ್ಣಾಳ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರ ಎತ್ತುಗಳು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ, ಬಸವರಾಜ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಎತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ, ಚಿನ್ನಾನ ನಾಗರಾಜ ಅವರ ಎತ್ತುಗಳು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವು.

ಸ್ಪರ್ಧೆಗೂ ಮೊದಲು ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಯಲು ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದವರೆಗೆ ತರಲಾಯಿತು.

ದುರುಗಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಲ್ಲೂರು ಬಸವರಾಜ ನಾಯಕ, ಮುಖಂಡರಾದ ಅರಿಕೇರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಾಹುಕಾರ, ಎಸ್.ರೆಡ್ಡೆಪ್ಪಗೌಡ, ಎಂ.ನಿಂಬಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಎನ್.ಉದಯಕುಮಾರ, ರಮೇಶ ದರ್ಶನಕರ್, ಎನ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಬೆಳವಿನೂರ ಶಿವಶರಣ ಗೌಡ, ಹರಳಪ್ಪ ಯದ್ದಲದಿನ್ನಿ, ಎಂ.ಪ್ರಕಾಶ, ಸವಾರೆಪ್ಪ, ಮೂರ್ತೆಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕಲ್ಲೂರು, ಎಚ್.ಕೆ.ಶಿವಗೇನಿ, ಎಚ್.ಕೆ.ಚನ್ನಬಸವ, ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ರೈತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260319-32-974500855