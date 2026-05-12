ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹೋರಾಟ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಚಳವಳಿಯಾಗಲಿ: ಎಸ್.ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಸಿರುಗುಪ್ಪ: 'ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹೋರಾಟ ಕೇವಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ನಡೆಸುವ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿಮೀತವಾಗದೆ ಶೋಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೊಲಗಿಸುವ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಚಳವಳಿಯಾಗಿರಬೇಕು' ಎಂದು ಸಿಐಟಿಯು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್.ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಶ್ರಮಿಕರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಸಿಐಟಿಯು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಿಐಟಿಯು ರಾಜ್ಯಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಮಂಜುನಾಥ, ಎಚ್.ತಿಪ್ಪಯ್ಯ, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಸತ್ಯಬಾಬು, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ.ಉಮಾದೇವಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಓಬಳೇಶ್ವಪ್ಪ, ಈರಣ್ಣ, ಸುರೇಶ, ಹುಲಪ್ಪ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ನಾಗರಾಜ್ ಗೌಡ, ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>