‘ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ತತ್ವಾದರ್ಶ ಪಾಲಿಸಿ’

ಸಿರವಾರ: 'ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ದೇಶಪ್ರೇಮ, ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಮತ್ತು ತತ್ವಾದರ್ಶ ಪಾಲನೆ ಅಗತ್ಯ' ಎಂದು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಜಿ ಚೌದ್ರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು,'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಆದರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು' ಎಂದರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅಶೋಕ ಪವಾರ ಮಾತನಾಡಿ,'ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಪದವಿ, ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪಡೆದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಡಾ. ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ತಾ.ಪಂ ಇಒ ಶಶಿಧರ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಇಇ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾಟೀಲ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರೀಫ್ ಮಿಯಾ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಶ್ರೀದೇವಿ, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಹಿಬೂಬ್ ಪಾಷಾ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆದೆಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಎಚ್.ಮಾರ್ಕಪ್ಪ, ಹಸೇನಲಿ ಸಾಬ್, ಮೌಲಾಸಾಬ್ ವರ್ಚಸ್, ಮುಖಂಡರಾದ ರಮೇಶ ದರ್ಶನಕರ್, ಅರಿಕೇರಿ ಶಿವಶರಣ ಸಾಹುಕಾರ, ಎನ್.ರೇಣುಕಾ, ಬಸನಗೌಡ ಗಣದಿನ್ನಿ, ದಲಿತ ಮುಖಂಡರಾದ ಪ್ರಕಾಶಪ್ಪ, ಹರಳಪ್ಪ, ರವಿಕುಮಾರ, ಅಬ್ರಹಾಂ ಹೊನ್ನಟಗಿ, ಜಯಪ್ಪ ಕೆಂಪು, ಬಡ್ಡ ಹನುಮಂತ, ಸವಾರೆಪ್ಪ.ಎಂ, ಮನೋಹರ, ರಾಮು ಗಿಂಡಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>