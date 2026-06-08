ಸಿರವಾರ ಹಮಾಲರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ ದೊರೆ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ

<p>ಸಿರವಾರ: ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹಮಾಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ವೆಂಕಟೇಶ ದೊರೆ ದಳಪತಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇಮಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಮಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ ದೊರೆ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ ದೊರೆ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಹಮಾಲರು ಸಂಘಟಿತರಾಗುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಕಡಿಮೆ ಕೂಲಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾಗದೆ ತಿಂಗಳ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದ ವೇಳೆ ನೆರವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸಂಘದ ಉಳಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸತ್ಯಪ್ಪ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ, ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ರಾಜಪ್ಪ, ಕೋರಿ ಬಸವ, ಮಲ್ಲಯ್ಯ, ಮಾಡಗಿರಿ ಬಸವ, ಹನುಮಂತ ಸೈನ್ಯ, ಸೂರಿ ಬಸವರಾಜ, ಮಲ್ಲಯ್ಯ ದೊರೆ, ನಿಂಗಪ್ಪ, ಕೋಟೆಮನೆ ದುರುಗಪ್ಪ, ಮುದುಕಪ್ಪ, ವೆಂಕೋಬ, ಹನುಮಂತ, ರಾಜಾಸಾಬ ಡೊಣೆಮರಡಿ, ಮರಾಟ ಅಜ್ಮೀರ, ದಾಸರಿ ಕನಕಯ್ಯ, ಕೋಟೆಮನೆ ರಾಮಣ್ಣ, ವಿರೂಪಣ್ಣ, ಚನ್ನಪ್ಪ ಶಾಂತಗಲ್, ವೆಂಕೋಬ ನಾಯಕ, ಕಪಲ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-32-1085826786</p>