ಕೋದಂಡರಾಮಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ರಜತೋತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನ

ಸಿರವಾರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತ್ತನೂರು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕೋದಂಡರಾಮಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ 25ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಎರಡು ದಿನ ವಿವಿಧ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಸಂಪನ್ನವಾಯಿತು.

ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಬುಧವಾರ ಗಂಗಾರತಿ, ಗಣಹೋಮ, ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ, ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ, ಮಹಾಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಪುರೋಹಿತ ಗಾಡೇಪಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಶರ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಟಿಟಿಡಿ ಆಗಮ ಪಂಡಿತ ಗಾಡೇಪಲ್ಲಿ ವೇಂಕಟ ಸೂರ್ಯಜಗನ್ನಾಥಚಾರ್ಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗಳು ಜರುಗಿದವು.

ಅತ್ತನೂರು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತವೃಂದದ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು. ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ಬಸ್ಸಯಲಿಂಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರುಮಠ, ಜಿ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಾಣ, ಜಿ.ರಘುರಾಮ, ಸಿ.ಎಚ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಸತ್ಯರಾಮಕುಮಾರ, ಪಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಸಿ.ಎಚ್.ರಾಮು, ಕೆ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಎಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಸಿ.ಎಚ್. ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ, ಪಿ.ಸೂರಿಬಾಬು, ಈ.ಕಿರಣ, ಎನ್.ಅಜಯ ಕುಮಾರ, ಪಿ.ವೀರರಾಜು, ದೋರಚೌದ್ರಿ, ಎನ್.ರಾಮುದೊರಾ, ಸುರೇಶ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಂಜನೇಯ ಕ್ಯಾಂಪ್, ನಿಲೋಗಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಅತ್ತನೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ