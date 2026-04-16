ಸಿರವಾರ | ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್: ಬಟ್ಟೆ, ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿ

<p><strong>ಸಿರವಾರ (ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ):</strong> ಪಟ್ಟಣದ ಶಿವಮಾತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟೇಲರ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಸುಕನ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರಗಳು ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿವೆ.</p><p>ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಟೇಲರ್ ಅಂಗವಿಕಲ ನರಸಪ್ಪ ಅವರು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚುವಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೇನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬಂದ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನಸುಕಿನ ವೇಳೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ನರಸಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರಗಳು ಬಹುತೇಕ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದ್ದವು. ಸ್ಥಳೀಯರು ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಿದರು. </p><p>'ಗ್ರಾಹಕರ ಮದುವೆ ಸಮಾರಭದ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರಗಳು, ಇಸ್ತ್ರೀ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂದಾಜು ₹ 4 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳು ಸುಟ್ಟಿವೆʼ ಎಂದು ನರಸಪ್ಪ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>