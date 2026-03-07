ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೋರಾಟದಿಂದ ನ್ಯಾಯುತವಾದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ: ಎಸ್.ಕೆ.ಕಾಂತಾ

<p><strong>ರಾಯಚೂರು</strong>: 'ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಾವು ಬಡವರು, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಹಣೆಬರಹ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು' ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಕೆ. ಕಾಂತಾ ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಇಲ್ಲಿನ ಪಂಡಿತ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಜಂಬಲದಿನ್ನಿ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನೀರಾವರಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನೀರಾವರಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p><p>'ನಮ್ಮದು ವಿಚಿತ್ರ ದೇಶ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 75 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರು ಇಂದಿಗೂ ಮೇಲೆಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಳ ವರ್ಗದವರು ಕೆಳಗೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೂಲ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗೋಳು ಕೇಳಲು ಯಾರು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಗಿದೆ' ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p><p>'ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಜಾತಿವಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಜಾತಿವಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಳೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರ್ಮಿಕರು, ರೈತರು, ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗವನ್ನು ತುಳಿಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಹಣದ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಿ ಮತ ಪಡೆವ ಅನಿಷ್ಠ ಪದ್ಧತಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>'ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಹಾಕುವ ರೈತರ ಬೆಳೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ, ಬೆವರು ಸುರಿಸುವ ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಕೂಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುವವರಿಗೆ, ಎಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಐಶಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದು ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿ' ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು.</p><p>'ಧರ್ಮ ಧರ್ಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ರೈತರ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಎಐಸಿಸಿಟಿಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಲಿಪ್ಟನ್ ಡಿ'ರಿಜೋರಿಯಾ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಹಕ್ಕು ಪಡೆಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಂಘ ಕಟ್ಟದಂತೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡದಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಲೇಬರ್ ಕೋಡ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಕಾನೂನಿನಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನೇ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p><p>‘ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಘಟನೆ, ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p><p>'ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟುವುದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನೀರಾವರಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘವನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಜಾತಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮೀರಿ ಸಂಘ ಕಟ್ಟಿದಾರೆ. ಜಾತಿ, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ವಿಭಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಗಭದ್ರಾ ನೀರಾವರಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ’ ಎಂದರು.</p><p>'ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಕೆ ಕಾಂತಾ ಅವರು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಿತಮ್ಮ ಜೀವ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೋರಾಟಗಾರರ ಬದುಕನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ಪ್ರಪಂಚ, ನಮ್ಮ ಶ್ರಮದಿಂದಲೇ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ, ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ,ಇಎಸ್ ಐ, ಕಾನೂನು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪದ್ದತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಆಪಾದಿಸಿದರು</p><p>'ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕಾಯಂ ಆದ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲ,ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕಾಯಂ ಮಾಡಿದ್ದು ಇತಿಹಾಸ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಣ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನೀರಾವರಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ಕಾಯಂ ಕೆಲಸ, ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಘಟನೆ ಬಲಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯತೆ ಬಿಡಬಾರದು.ತುಂಗಭದ್ರಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸುಮ್ಮನೇ ಕುಳಿತಿಲ್ಲ, ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸದಿದ್ದರೆ ಸೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.</p><p>ಎಐಸಿಸಿಟಿಯು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೈತ್ರೇಯಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಘನತೆಯ ಬದುಕು, ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಆಡಳಿತ ಸರ್ಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪದ್ದತಿ, ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆ ರದ್ದು ಪಡಿಸಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಬೆಲೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p> ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ ಬಸವರಾಜ, ಎಐಸಿಸಿಟಿಯು ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜೀಜ್ ಜಾಗೀರದಾರ್, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಗೌಡ ಯರಮರಸ್, ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಕಲ್ಮಲಾ, ಎಂ ಡಿ ರಫಿ ಮಸ್ಕಿ, ಶರಣಪ್ಪ ಉದ್ಬಾಳ, ಜಗದೀಶ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಭೀಮಣ್ಣ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ನೀರಾವರಿ ಕೇಂದ್ರ ವಲಯದ ಯರಮರಸ್, ಸಿರವಾರ, ಸಿಂಧನೂರು, ವಡ್ಡರಟ್ಟಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಮುಂಡರಗಿ ಹಾಗೂ ಮುನಿರಾಬಾದ್ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p><p>ತುಂಗಭದ್ರಾ ನೀರಾವರಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ನಾಗಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಹನುಮೇಶ ನಾಯಕ ಜೀನೂರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ದುರುಗಪ್ಪ ಎನ್. ತಡಕಲ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>