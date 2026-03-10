ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಬಿಸಿಲು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಭಕ್ತರ ಪಾದಯಾತ್ರೆ

ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಸಾನಿ
Published : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:49 IST
Last Updated : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:49 IST
ಶ್ರೀಶೈಲ ಪಾದಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ರಾಯಚೂರು ಹೊರ ವಲಯದ ಆಸ್ಕಿಹಾಳದಲ್ಲಿ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು
ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ರುದ್ರ ಸೇನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಶ್ರೀಶೈಲ ಪಾದಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಉಪಚರಿಸಿದರು
Raichur

