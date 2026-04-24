ಶುಕ್ರವಾರ, 24 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
625 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ: ಸುಖದೇವಗೆ ಐಐಟಿ ಪದವಿ ಕಸನು

ಬಸವರಾಜ ಭೋಗಾವತಿ
Published : 24 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 0:37 IST
Last Updated : 24 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 5:14 IST
ಸುಖದೇವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಈ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಗೂ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. 
–ಭೀಮರಾಯ ರಾಮಸಮುದ್ರ, ಮಾನ್ವಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸುಖದೇವ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಓದಿ ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶ್ರಮವೂ ಇದೆ.
–ಸರಮತ್ ಖಾನ್, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ, ಬಿವಿಆರ್ ಶಾಲೆ, ಮಾನ್ವಿ
