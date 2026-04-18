9 ಜನ ಸಾವು: ಮಡುಗಟ್ಟಿದ ದುಃಖ, ಮರುಗಿದ ಜನ

ಮಂಜುನಾಥ ಎನ್ ಬಳ್ಳಾರಿ

ಕವಿತಾಳ (ಸಿರವಾರ): ಸುರಪುರ ಸಮೀಪದ ಶಾಂತಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾರು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ನಡುವೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಿರವಾರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಕಾರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪಘಾತದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ ಅವರ ಸಿರವಾರದ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದೌಡಾಯಿಸಿದ ಬಂಧುಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ರೋಧಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು.

ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಮನೆ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ವಾಪಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗೆ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಮೂವರು ಕಾರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದ ಉಳಿದವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ, ಪತ್ನಿ, ಮಗಳು, ಅಳಿಯ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವೇ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದೆ. ಮನೆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಸಿರವಾರಕ್ಕೆ ವಾಪಸಾಗುವ ವೇಳೆ ಬಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಜವರಾಯ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನೇ ಬಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ.

ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ರಾಜಕೀಯ ಎಂದು ಸದಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ ಅವರು ಗುರುವಾರ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕಿಟ್ನಿಂದ ಸುಟ್ಟಿದ್ದ ಟೇಲರ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಬೆಳಗಾಗುವುದರೊಳಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡರು. ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಷ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾವನ್ನು ನಂಬಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಸಾವು ನ್ಯಾಯವೇ ಎಂದು ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಮಾಲೀಕ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕೆಲಸ–ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಕಳೆದು ಕೊಂಡು ಅನಾಥ ಭಾವ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯ ಸಂದೀಪ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260418-35-944746406