ತಾವರಗೇರಾ: 110 ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖತ್ನಾ

ತಾವರಗೇರಾ: ಸ್ಥಳೀಯ ಶ್ಯಾಮೀದಲಿ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪಟ್ಟಣದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಚ್.ಕೆ.ಜಿ.ಎನ್ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಖತ್ನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ರಾಯಚೂರಿನ ನುರಿತ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಸಲಿಂ ಮತ್ತು ಡಾ.ಜಾಫರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 110 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಖತ್ನಾ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹಫೀಜಾಜಾಹೀದ್ ಮೌಲಾನಾ ಖ್ವಾಜಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಸಮಾಜದ ಯುವಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಿಬೂಬ ಜಾಹೀರದಾರ, ಶ್ಯಾಮೀದಸಾಬ ಕೋಣಿಮನಿ, ಮಹಮ್ಮದ್ ಹುಸೇನ್, ಮುರ್ತುಜಾಸಾಬ, ಮಹಮ್ಮದ್ ಗೇಸು ಮುಜಾವರ, ಕುತುಬುದ್ದಿನ್ ಖಾಜಿ ಇದ್ದರು</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>