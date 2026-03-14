ಎಸ್‌.ಟಿಗೆ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ: ಹೇಳಿಕೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಒತ್ತಾಯ

ಸಿರವಾರ: 'ಕಬ್ಬಲಿಗ, ಬೆಸ್ತ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಎನ್.ಎಸ್.ಬೋಸರಾಜು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ಹಿಂಪಡೆದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜದ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು' ಎಂದು ಆದಿಕವಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ನ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅದ್ಯಕ್ಷ ಲಿಂಗಯ್ಯ ನಾಯಕ ಸೈದಾಪೂರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು,'ಬೋಸರಾಜು ಬಣ್ಣ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಜಾತಿ ಜಾತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಿಷಬೀಜ ಬಿತ್ತುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜದ ಶಾಸಕರನ್ನು ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರೂ ರಾಯಚೂರಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಮೂಗು ತೂರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜದ ಶಾಸಕರನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ದುರಹಂಕಾರ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಂಪುಟದಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ಹಿಂಪಡೆದು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸದಿದ್ದರೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ, ಪ.ಪಂ ಸದಸ್ಯ ಸೂರಿ ದುರಗಣ್ಣ ನಾಯಕ ಮಾತನಾಡಿ,' ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆ ಸಹಿಸದೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರೆ ಸಮಾಜದ ವಿರೋಧ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರಾದ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ, ಗಡ್ಲ ಅಮರೇಶ ನಾಯಕ, ವೆಂಕಟೇಶ ದೊರೆ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಗಡ್ಲ ಚನ್ನಬಸವ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿಕಂಟಿ, ಅಂಬು ನಾಯಕ, ಹನುಮೇಶ ನಾಯಕ ಬಾಂಬೆ, ನಾಗೇಶ ನಾಯಕ ನವಲಕಲ್, ದೇವಪ್ಪ, ಮಂಜುನಾಥ, ಆನಂದ ಬಲ್ಲಟಗಿ, ಹನುಮಂತ್ರಾಯ ಬಲ್ಲಟಗಿ, ತಾಯಣ್ಣ ಬುಳ್ಳಾಪುರ, ರವಿ ಆಲ್ಕೋಡ್, ಶಿವರಾಜ ಮರಾಟ, ಟಿ.ರಮೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಆದಿಕವಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>