ರಾಯಚೂರು: ಯುಗಾದಿ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ ಜೋರು

ರಾಯಚೂರು: ಯುಗಾದಿ ಎಂದರೆ ಯುಗದ ಹಾದಿ. ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಯುಗಾದಿಯನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆಯೂ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಚೌಕಾಶಿ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ₹20ರಿಂದ ₹25, ಸಂತ್ರ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹200, ಸಪೋಟ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹80, ಮಾವಿನ ಕಾಯಿ ₹50, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ₹160, ಡಜನ್ ಬಾಳೆ ₹50, ಪಪ್ಪಾಯಿ ₹60ಕ್ಕೆ ಒಂದು, ಖರ್ಜೂರ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹70, ದಾಳಿಂಬೆ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹300, ಸೇಬು ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹300, ಬೇವು–ಬೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೇಟ್ಗೆ ₹20 ಇದೆ.

ಸೇವಂತಿಗೆ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹400, ಕನಕಾಂಬರ ₹30, ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ₹30ರಿಂದ ₹40, ಕಾಕಡ ಮಲ್ಲಿಗೆ ₹20, ಚೆಂಡು ಹೂವು ಒಂದು ಮೊಳ ₹10, ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಕರ್ಬೂಜ ₹30, ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಹಣ್ಣು ₹50, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣಗುವಾಗಿ ₹30, ₹40, ₹50 ದರ ಇದೆ.

100 ಗ್ರಾಂ ಗೋಡಂಬಿ ₹11, ಬಾದಾಮಿ ₹90, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ₹70 , ಉತ್ತುತ್ತಿ ₹100, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಬೀಜ 100 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹80, ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ಯಾಕೇಟ್ ₹20 ಇದೆ.

ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ, ಹೂವು, ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಅಲವತ್ತುಕೊಂಡರು.

ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಭರ್ಜರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯಿತಾದರೂ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಖರೀದಿ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೆಯೊಡ್ಡಿತ್ತು. ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದಲೇ ಜನರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ತೆರೆದಿದ್ದು, ಹಬ್ಬದ ಖರೀದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು.

ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ, ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತ, ತೀನ್ ಕಂದಿಲ್, ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೀಗೆ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯಿತು. ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ದಿನಸಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜನರು ಕೈ ಕೈ ಹಿಸುಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತಾಯಿತು.

'ಯುಗಾದಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಬ್ಬ. ಮೊದಲ ದಿನ ಸಿಹಿ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇ ದಿನ ಹೊಸ ತೊಡಕು ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾಂಸದ ತರಹೇವಾರಿ ಖಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಯಚೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತೊಡಕು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಾಂಸದ ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ತರಕಾರಿಗಳ ದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತರಕಾರಿ ವರ್ತಕ ರಾಮು ತಿಳಿಸಿದರು.