‘ನಕಲಿ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ತಡೆಯಿರಿ’

ಹುಣಸಗಿ: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಕಲಿ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ಹಾವಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ತಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಾಯಕ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸನಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ ಕಡದರಾಳ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು,'ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕುಲಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನದಂತೆ ಇರುವ ತಳವಾರ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ನಕಲಿ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದು, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಚುನಾಯಿತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬೇಡರ ಸಮಿತಿಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗಂಗಾಧರ ನಾಯಕ ಮಾತನಾಡಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ನಿಜವಾದ ಮೂಲ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ತೀರಾ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆ ನೀಡಿ ನಕಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಯುವ ಮುಖಂಡ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ವಜ್ಜಲ್ ಕಕ್ಕೇರಾ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಮಲ್ಲು ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಮುಖಂಡರಾದ ಬಸವರಾಜ ಹವಾಲ್ದಾರ, ನಾಗರಾಜ ಜೋಗೂರ, ನಂದಣ್ಣ ದೊರಿ, ಮಹೇಶ ದೊರಿ, ದುರಗೇಶಗೌಡ ಗೆದ್ದಲಮರಿ, ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ, ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಟೇಕರ್, ಗುರಣ್ಣ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ತಿರುಪತಿ ಕಕ್ಕೇರಾ, ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ರಾಯನಪಾಳಾ, ರಮೇಶ ದೊರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>