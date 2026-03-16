ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು: ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ

<p><strong>ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ:</strong> ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಸುಡಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಜನರು ಈ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಾನೀಯಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೋರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ನಾಮಧಾರಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಳಗಾವಿ, ಆಂಧ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆಮದುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಹಣ್ಣಿನ ದರ ಟನ್ಗೆ ₹ 22 ಸಾವಿರ ಇದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಇತರ ಖರ್ಚು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹ 30 ತಗಲುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ₹ 10 ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಾಬಣ್ಣ.</p>.<p>‘ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಜನ ಮುಗಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು.</p>.<p>ಪಾನೀಯ, ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ: ಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾನೀಯ ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲಿನ ಅಂಗಡಿಗಳು ತೆರದಿವೆ. ಮಧ್ಯಹ್ನಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೇಹ ತಂಪಾಗಿಸಲು ಪಾನೀಯ, ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲಿಗೆ ಮೋರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆಗೆ ಪಾಲಕರು ಸೂಕ್ತ ಭಟ್ಟೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಸಮಸ್ಯೆಯಾದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯರು.</p>.<div><blockquote>ಪಾಲಕರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೆಳುವಾದ ಹತ್ತಿ ಭಟ್ಟೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು </blockquote><span class="attribution">ಡಾ.ರುದ್ರಗೌಡ ಪಾಟೀ, ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಲಿಂಗಸುಗೂರು </span></div>.<div><blockquote>ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದಿಂದ ದಾಹ ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ಪಾನೀಯ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ </blockquote><span class="attribution">ಲಾಲ್ ಪೀರ್, ಗ್ರಾಹಕ </span></div>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br>260316-32-1008376350</p>