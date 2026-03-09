ಮಹಿಳೆ ಸಮಾಜದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ: ಜ್ಯೋತಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾಟೀಲ

<p><strong>ಲಿಂಗಸುಗೂರು: </strong>ಸ್ತ್ರೀ ಎಂಬುದು ಸಮಾಜದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಏಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಜ್ಯೋತಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಲೂರ್ದ್ ಮಾತೆ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ತಾಯಿಯಾಗಿ, ಪತ್ನಿಯಾಗಿ, ಮಗಳಾಗಿ, ಸಹೋದರಿಯಾಗಿ ಬದುಕಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ಸಾಂತ್ವನ ಮತ್ತು ದಾರಿದೀಪವಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮನೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಧನೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋತಾಗ ಸಂತೈಸಿ, ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವ ಆಕೆ, ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯರಾಗಿದ್ದಾಳೆ. 12 ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಿಳೆ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡು ತಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಚರ್ಚ್ ಫಾದರ್ ಜೋಸ್ ಪ್ರಕಾಶ, ಕಾರ್ಮೆಲ್ ನಿವಾಸದ ಸುಪಿರಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮರಿಯಾ ಕೀರ್ತನ, ಸ್ಟೇಲಾ ಅಲ್ಬರ್ಟ್, ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಜವಳಗೇರಾ, ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಮರೇಶ ಘಂಟಿ, ಅರುಣಕುಮಾರ, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕುಮಾರ, ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ, ಮೇರಿ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಶಾಂತಿ ಲವೀನಾ, ಆಗ್ನಿಸ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>