ಸೋಮವಾರ, 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ರಾಯಚೂರು: ಮಹಿಳೆಯರ ಗೌರವಾರ್ಥ ವಿಶೇಷ ಪರೇಡ್

ಮಹಿಳೆಯರ ಸೇವೆ ಸ್ಮರಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:16 IST
Last Updated : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:16 IST
ರಾಯಚೂರಿನ ಪೊಲೀಸ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಂಥ ಸಂಚಲನ ನಡೆಸಿದರು
ರಾಯಚೂರಿನ ಪೊಲೀಸ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸ್‌ ಪರೇಡ್‌ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಅರುಣಾಂಗ್ಷು ಗಿರಿ
Raichur

