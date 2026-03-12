ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆ ಅಣತಿಯಂತೆ ಕೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್: ಗೊರಬಾಳ

<p><strong>ಸಿಂಧನೂರು</strong>: ಪ್ರತಿವರ್ಷ ದಾವೋಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಬಂಡವಾಳಿಗರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಜೆಟ್ನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಕಂದಾಯ ವೆಚ್ಚ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚವೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಂಚಾಲಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗೊರಬಾಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಬುಧವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ ಕುರಿತು ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ಪರಾಮರ್ಶೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ₹ 53,47,315 ಕೋಟಿಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ₹ 41,25,494 ಕೋಟಿ ಕಂದಾಯ ವೆಚ್ಚ, ₹ 12,21,821 ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 4.5 ರಷ್ಟಿದ್ದ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ, 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 17.15 ರಷ್ಟು ತಲುಪಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವೇ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದ ಶೇ 24 ರಷ್ಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಂಡವಾಳಗಾರರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನೀತಿ, ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಿ, ದೇಶದ ನೆಲ, ಜಲ, ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಗಾಗಿ ಧಾರೆ ಎರೆಯುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದು ಆಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹ 4,48,004 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದು, ಶೇ 3ರಷ್ಟು ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ (₹ 22,957 ಕೋಟಿ) ಇದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ, ಅಬಕಾರಿ ತೆರಿಗೆ, ಮುದ್ರಾಂಕ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ, ವಾಹನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜನಪರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಎಚ್.ಪೂಜಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆಯ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಮೀನ್ಪಾಷಾ ದಿದ್ದಿಗಿ, ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್.ದೇವೇಂದ್ರಗೌಡ, ಮುಖಂಡರಾದ ಗಂಗಮ್ಮ ಗೊರಬಾಳ, ಎಂ.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ, ಎಂ.ಲಿಂಗಪ್ಪ, ಬಸವರಾಜ ಬಾದರ್ಲಿ, ತಾಯಪ್ಪ ತಿಡಿಗೋಳ, ಬಿ.ಎನ್.ಯರದಿಹಾಳ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><blockquote>ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಗೋಪುರ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆ ಮೂಲಕ ದುಡಿಯುವ ಜನರ ಬದುಕಿನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಸಿಯುತ್ತಿವೆ.</blockquote><span class="attribution">– ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗೊರಬಾಳ, ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಂಚಾಲಕ </span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>