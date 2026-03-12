ಗುರುವಾರ, 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026
Homedistrictraichur

ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆ ಅಣತಿಯಂತೆ ಕೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್: ಗೊರಬಾಳ

ಬಜೆಟ್ ಕುರಿತು ಸಂವಾದ-ಪರಾಮರ್ಶೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:38 IST
Last Updated : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:38 IST
ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಜೆಟ್‍ನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಗೋಪುರ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆ ಮೂಲಕ ದುಡಿಯುವ ಜನರ ಬದುಕಿನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಸಿಯುತ್ತಿವೆ.
– ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗೊರಬಾಳ, ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಂಚಾಲಕ 
Raichur

