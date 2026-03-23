ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜೋಶಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಿರುದು

<p>ಸೈದಾಪುರ: ಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಅಜಲಾಪುರದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೆ 'ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಿರೋಮಣಿ' ಹಾಗೂ 'ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಾಸ್ತು ರತ್ನ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಸತ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈಚೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಸುರವರಂ ಪ್ರತಾಪರೆಡ್ಡಿ ತೆಲುಗು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಜೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಉತ್ತಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಗೌರವ ಲಭಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಿರುದುಗಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಈ ಸಾಧನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂದೆಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗುತ್ತೆನೆ' ಎಂದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜೋಶಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಗಡಿ ಅಂಚಿನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಅಜಲಾಪುರ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ತಂದಿದೆ. ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260323-30-430895550</p>