ಕೆರೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ಹುಣಸಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಡೇಕಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೆರೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಗ್ರಾಮದ ಪುರೋಹಿತರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜೆ, ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕಾದಿಗಳು ನಡೆದವು.</p>.<p>ಪುರೋಹಿತರಾದ ಜಗನ್ನಾಥಾಚಾರ್ಯ ಜೋಶಿ ಮತ್ತು ಗಂಗಾಧರಾರ್ಯ ಜೋಶಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹ ಹೋಮ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿದವು. ನಂತರ ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿ ಹಾಗೂ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಳೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಗುಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸ್ಠಾಪಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರಸು ಮನೆತನದ ರಾಜಾ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ ಜಹಾಗೀರದಾರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಶತಮಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆರೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯನ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೀರಾ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯ ಕಾರಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೂತನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಅಣಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಪುರೋಹಿತ ಶಾಮಸುಂದರ ಜೋಶಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆರಂಭಿಸಿರುವುದು ಜನತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ನೀಲಕಂಠಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿರಕ್ತಮಠ, ಪುರೋಹಿತರಾದ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಜೋಶಿ, ಬಸವಂತಭಟ್ ಜೋಶಿ, ಗುರುರಾಜ ಜೋಶಿ, ಗಂಗಾಧರ ಜೋಶಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜೋಶಿ, ಶ್ರೀಧರ ಜೋಶಿ, ರಾಣಿ ರಂಗಮ್ಮ ಜಹಾಗೀರದಾರ, ರಾಣಿ ಸೋಮೇಶ್ವರಿದೇವಿ ಜಹಾಗೀರದಾರ, ರಾಜಾ ಕುಶಾಲನಾಯಕ ಜಹಾಗೀರದಾರ, ರಾಜಾ ಕೌಶಿಕನಾಯಕ ಜಹಾಗೀರದಾರ, ರಾಜಾ ಸುಜಯಸಿಂಹನಾಯಕ ಜಹಾಗೀರದಾರ, ವೀರಸಂಗಪ್ಪ ಹಾವೇರಿ, ಮಲ್ಲು ನವಲಗುಡ್ಡ, ದೇವು ಗೋಪಾಳಿ, ಮೋಹನ ಪಾಟೀಲ, ಶಂಕರಗೌಡ ಜೇವರ್ಗಿ, ಅಂಬಣ್ಣ ದೊರಿ, ಈರಪ್ಪ ದೊರಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ, ರವೀಂದ್ರ ಅಂಗಡಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೊಕ್ರಾಣಿ, ಶಾಂತಕುಮಾರ ಅಡ್ಡಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>