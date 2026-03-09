ಸಿಂಧನೂರು: ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಯಮನೂರಪ್ಪ ಉರುಸ್ ಆಚರಣೆ

<p><strong>ಸಿಂಧನೂರು:</strong> ನಗರದ ಹಿರೇಹಳ್ಳದ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಜರತ್ ಸೈಯ್ಯದ್ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಬಾಬಾ ಉರ್ಫ್ ರಾಜಾ ಬಾಗಸವಾರ (ಯಮನೂರಪ್ಪ) ಅವರ 78ನೇ ಉರುಸ್ ಭಾನುವಾರ ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗದವರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಯಮನೂರಪ್ಪ ಉರುಸು ನಿಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಸವಂತರಾಯ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ನಿವಾಸದಿಂದ ಗಂಧದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಪಟೇಲವಾಡಿ, ದ್ಯಾವಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಹಳೆಬಜಾರ್ ಹಾಗೂ ಹಿರೇಹಳ್ಳ ಸೇತುವೆ ಮೂಲಕ ಭಾಜಾ-ಭಜಂತ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ, ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುತ್ತಾ ಯಮನೂರಪ್ಪ ದರ್ಗಾದವರೆಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಮನೂರಪ್ಪನವರ ಮೂರ್ತಿಗೆ ವಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪ ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ನಗರದ ವಿವಿಧ ವಾರ್ಡ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬೂತಲದಿನ್ನಿ, ಕಲ್ಲೂರು, ಮುಳ್ಳೂರು, ಪಗಡದಿನ್ನಿ, ಅರಗಿನಮರ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಉದ್ಬಾಳ, ಗೋಮರ್ಸಿ, ಹೊಸಳ್ಳಿ, ಅಮರಾಪುರ, ಹೊಸಳ್ಳಿ ಇ.ಜೆ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಶ್ರೀಪುರಂಜಂಕ್ಷನ್, ಮಲ್ಲಾಪುರ, ಮೂರುಮೈಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಮಾಡಸಿರವಾರ, ಹರೇಟನೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ತಂಡೋಪ ತಂಡವಾಗಿ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸಕ್ಕರೆ ನೀಡಿ, ಕಾಯಿ ಒಡೆಸಿ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೆಲ ಭಕ್ತರು ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ದೀರ್ಘದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ ಕಡಗ, ಹೂವಿನ ಕಡಗ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರದ್ದಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ರೋಗ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಕೆಲವರು ಉಪ್ಪು ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಉರುಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಖಾರ-ಮಂಡಾಳು, ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟಿಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಸಂಜೆ ಭಕ್ತರು ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದು ಜೋಕಾಲಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಪಿಸ್ತೂಲ್ನಿಂದ ಬಲೂನ್ ಶೂಟ್, ಬಾಲ್ನಿಂದ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೊಡೆಯುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರ ಮನರಂಜನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>