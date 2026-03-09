ಸೋಮವಾರ, 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictraichur

ಸಿಂಧನೂರು: ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಯಮನೂರಪ್ಪ ಉರುಸ್ ಆಚರಣೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:05 IST
Last Updated : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:05 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸಿಂಧನೂರಿನ ಹಿರೇಹಳ್ಳದ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಜರತ್ ಸೈಯ್ಯದ್ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಬಾಬಾ ಉರ್ಫ್ ರಾಜಾ ಬಾಗಸವಾರ ಅವರ ಉರುಸು ನಿಮಿತ್ತ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿರುವುದು
ಸಿಂಧನೂರಿನ ಹಿರೇಹಳ್ಳದ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಜರತ್ ಸೈಯ್ಯದ್ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಬಾಬಾ ಉರ್ಫ್ ರಾಜಾ ಬಾಗಸವಾರ ಅವರ ಉರುಸು ನಿಮಿತ್ತ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿರುವುದು
Raichur

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT