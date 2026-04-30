ಯರಜಂತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ

ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ: ಗುರುಗುಂಟಾ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಯರಜಂತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಯರಜಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತಿ ಬಸಯ್ಯ ಎನ್ನುವ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯ ಮನೆಯ ತಗಡಿನ ಟಿನ್ಗಳು ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರಿ ಹೋಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಜೋಳ, ಸಜ್ಜೆ ಮಳೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ₹ 75 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ದವಸ ಧ್ಯಾನ್ಯಗಳು ಹಾಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹನುಮಂತಿ ಅಲವತ್ತುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಗೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವೆಂಕಟೇಶ, ದೇವಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ, ಹನುಮಂತಿ ಅವರಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಗುರುಗುಂಟಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಧರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಳೆಗೆ ಹಾನಿಯಾದ ಸ್ಧಳಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಧರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>