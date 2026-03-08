ಭಾನುವಾರ, 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026
Homedistrictramanagara

ಮಾಗಡಿ | ದೌರ್ಜನ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ದನಿ ಎತ್ತಿ; ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ-ನಟಿ ಸುಧಾರಾಣಿ

ಅಜ್ಜಿ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ‘ಒನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ರೈಸಿಂಗ್: 2026’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸುಧಾರಾಣಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:53 IST
Last Updated : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:53 IST
Comments
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯರು ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯರು ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು
Ramanagara

