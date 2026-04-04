ರಾಮನಗರ: ಇಸ್ರೇಲ್– ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ನಡುವಣ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದ, ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಜಾನಪದ ಲೋಕದ ಬಳಿ ಇರುವ ಪ್ರೊಪೆಲ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಂಕ್ ಶುಕ್ರವಾರ ತೆರೆಯಿತು.

ಆಟೊಗೆ ಅನಿಲವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಚಾಲಕರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಬಂಕ್ ಮುಂದೆ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಆಟೊಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಂಕ್ನಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದ ಆಟೊಗಳ ಸರದಿ ಕುಂಬಾಪುರ ಗೇಟ್ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಉದ್ದವಿತ್ತು.

ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆಟೊ, ಗೂಡ್ಸ್ ಆಟೊ, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮಾರಾಟ ಆಟೊಗಳು ಸಹ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದಂತೆ ಬಂಕ್ಗೆ ಆಟೊಗಳು ಬಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಕಾದು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂತು.

ಏಕೈಕ ಬಂಕ್: ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಂಕ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಪೂರೈಕೆ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಂದ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಿಸಿರುವ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಅನಿಲ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವೆ ಎಂದು ಆಟೊ ಚಾಲಕ ಕುಮಾರ್ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅನಿಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಆಟೊ ಓಡಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆವು. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣವೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅನಿಲ ಕೊರತೆ ಇರುವ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ದರ ₹100 ಸನಿಹ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪ್ರೊಪೆಲ್ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ₹10ರಿಂದ ₹12ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದರು!: ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಟೊ ಓಡಿಸುವ ರಾಮನಗರ ಮತ್ತು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಸಹ ಪ್ರೊಪೆಲ್ ಬಂಕ್ಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಿತ್ಯ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಟೊ ಓಡಿಸಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆ ತೀವ್ರವಾಯಿತು. ಎಷ್ಟೇ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಊರಿಗೆ ಆಟೊ ಸಮೇತ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಆಟೊ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆ ಬಗೆಹರಿದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಟೊ ಓಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಆಟೊ ಚಾಲಕ ಸಿದ್ದರಾಜು ಹೇಳಿದರು.

ಎಲ್ಲೋ ಯಾವುದೇ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಜರುಗುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ದದಿಂದಾಗಿ ಆಟೊ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ನಮಗೆ ಆಟೊ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಯುದ್ದ ನಿಂತು ಇಂಧನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಲಿ
ಸಿದ್ದರಾಜು ಆಟೊ ಚಾಲಕ ರಾಮನಗರ

ಆಟೊ ಓಡಿಸಿಯೇ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಆಟೊ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆ ಜೊತೆಗೆ ದರವೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂತಾಗಿದೆ
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆಟೊ ಚಾಲಕ ರಾಮನಗರ

ಬಾಡಿಗೆ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ

ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬಾಡಿಗೆ ದರವನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ₹40 ಇದ್ದ ಕನಿಷ್ಠ ಬಾಡಿಗೆ ಇದೀಗ ₹50ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ