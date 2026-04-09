ಬೈರಮಂಗಲ ಕೆರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜತೆ ಸಂಸದ ಚರ್ಚೆ

ಬಿಡದಿ: ಬೈರಮಂಗಲ ಕೆರೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ₹303 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ (ಎಸ್ಟಿಪಿ) ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಹಂತದ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ (ಟಿಟಿಪಿ) ಯೋಜನೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದ ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೈರಮಂಗಲ ಕೆರೆ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ 100 ಎಂಎಲ್ಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತದ ಎಸ್ಟಿಪಿ ಹಾಗೂ 25 ಎಂಎಲ್ಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 3ನೇ ಹಂತದ ಟಿಟಿಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಬುಧವಾರ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಸುಮಾರು ₹303 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆ 2029ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ವೃಷಭಾವತಿ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 375 ಎಂಎಲ್ಡಿ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ 210 ಎಂಎಲ್ಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಂಶ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಕಾರ್ಯಾರಂಬ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಬೈರಮಂಗಲ ಕೆರೆಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ಮಂಜುನಾಥ ತಿಳಿಸಿದರು</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>