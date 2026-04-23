ಸಿಎಂಗೆ ಮಾಟ–ಮಂತ್ರ | ರಾಜಣ್ಣ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಲಿ: ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಸಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ

'ರಾಮನಗರ: 'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಯಾರೊ ಮಾಟ–ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎನ್. ರಾಜಣ್ಣ ಅವರು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಲಿ' ಎಂದು ಮಾಗಡಿ ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಸಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.

ಈ ಕುರಿತು ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, 'ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನನಗಂತೂ ಅನ್ನಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಂದಿನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಟ–ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೊ ಇಲ್ಲವೊ ಎಂಬುದು ರಾಜಣ್ಣ ಅವರಿಗೇ ಗೊತ್ತು' ಎಂದರು.

'ಮಾಟ–ಮಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗಂತು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ರಾಜಣ್ಣ ಅವರು ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಲಿ. ಆಗ ನಿಜ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.