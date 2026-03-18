ಬಮುಲ್ ಲಾಭಾಂಶ ರೈತರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ: ಬಿ.ವಿ.ಸತೀಶ್ ಗೌಡ

ಸೂಲಿಬೆಲೆ: ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಬಮುಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗದಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಸಂಸ್ಥೆ ನಷ್ಟದಿಂದ ಲಾಭಾಂಶದತ್ತ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ₹3,400 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹500 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ₹60 ಕೋಟಿ ಲಾಭಾಂಶವೂ ಸೇರಿದೆ. ಇದು ಬಮುಲ್ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಮೂಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ವಿ.ಸತೀಶ್ ಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.

ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಹೋಬಳಿ ಬೆಂಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯತ್ತ ರೈತರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಬೋನಸ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹಿತ ಕಾಯುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕ ರೈತರು ಪೂರೈಸಿದ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ ₹1ಬೋನಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಮೂಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಲಾಭದ ಒಂದು ಪಾಲನ್ನು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ರೈತರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸದೃಢತೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

ಬಮುಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ 1,800 ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಉಡುಗೊರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಲಾ ₹5,000ದಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹90 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 2,300 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ತಲಾ ₹15,000ದಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹3.45 ಕೋಟಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ದೊಡ್ಡ ಅರಳಗೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸದಸ್ಯ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಜಯರಾಮಣ್ಣ, ದೊಡ್ಡನಲ್ಲಾಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜೀವೇಗೌಡ, ಯುವ ಮುಖಂಡ ಹಸಿಗಾಳ ಜಗದೀಶ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.