ಬಾನಂದೂರು ಡೇರಿಗೆ ಬಸವರಾಜು ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಬಿಡದಿ (ರಾಮನಗರ): ಇಲ್ಲಿನ ಬಾನಂದೂರು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ಸಿ. ಬಸವರಾಜು ಸೋಮವಾರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಾಪಣ್ಣ(ನಾಗರಾಜು) ರಾಜೀನಾಮೆಯಿಂದ ತೆರವಾದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಬಸವರಾಜು ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಮತದಾನ ನಡೆದಾಗ ಬಸವರಾಜು 9 ಮತ ಪಡೆದು ಜಯಶೀಲರಾದರು, ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ 4 ಮತ ಗಳಿಸಿ ಪರಾಭವಗೊಂಡರು. ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿವರಾಜು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.

ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿ.ಸಿ. ಬಸವರಾಜು, 'ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೀಶ್ಗೌಡ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ಈ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘದಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಿ ಸಂಘವನ್ನು ಲಾಭದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.

ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶಂಬಮ್ಮ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀಧರ್, ಜಿ.ಜೆ. ಕುಮಾರ್, ಗಿರಿಜಮ್ಮ, ಜಯಕುಮಾರ್, ಗಂಗಾಧರ್, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎನ್. ಜಗದೀಶ್ ಗೌಡ, ಕುಮಾರ್, ರಾಜೇಶ್, ರಾಜಶೇಖರ್, ಮಾದೇಗೌಡ್ರು, ಸದಾ, ಕೆಂಪರಾಜು, ಪ್ರಕಾಶ್, ಸಮೃದ್ಧಿ ರೇಣುಕಾ, ಶಿವನಂಜಯ್ಯ, ಸುರೇಶ್, ರಾಮಣ್ಣ, ರೇಣುಕಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು.