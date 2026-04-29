ರಸ್ತೆಗೆ ಹರಿವ ಕಲುಷಿತ ನೀರು

ಬಿಡದಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಕೇತಗಾನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ನಿಂದ ನೀರು ರಸ್ತೆಗೆ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಜನರು ಮೂಗುಮುಚ್ಚಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಒಳಚರಂಡಿ ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ನಿಂದ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಹೊರಬರುತ್ತಿದೆ. ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನಲ್ಲೆ ನಡೆದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗದೇ ಪುರಸಭೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಿದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪುರಸಭೆಗೆ ಸೇರಿದ ಯುಜಿಡಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡುವ ವಾಹನ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿದೆ. ರಿಪೇರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರು ಸರಿಪಡಿಸಿ ತರಿಸಲು ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>