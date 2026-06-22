ಬಿಡದಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶ

<p><em>ಸೋಮಶೇಖರ್ ಹೆಗ್ಗಡಗೆರೆ</em></p>.<p>ಬಿಡದಿ: ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು- ಮೈಸೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ರಸ್ತೆಯು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ. ಬೇಸತ್ತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೆದ್ದಾರಿಯು ಪುರಸಭೆ ಎರಡು ವಾರ್ಡ್ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಗಳಿವೆ. ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಮೂರು ಕಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಕಿದೆ. ಉಳಿದ 12ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಬಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿವೆ. ಕಂಬಗಳ ಸುತ್ತ ಕಾಡಿನಂತೆ ಮರ-ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದಿದ್ದರೂ ಪುರಸಭೆ ಹಾಗೂ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ರಸ್ತೆ ಎರಡೂ ಬದಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಉಪಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕತ್ತಲು ಹಾಗೂ ಗಿಡಗಂಟಿ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹಾವು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೂರು ನೀಡಿದರೂ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯರ ಆಕ್ರೋಶ:‘ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಬಿಡದಿಯಿಂದ ಕೆಂಚನಕುಪ್ಪೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲೇ ಸಾಗಬೇಕು. ಬೀದಿದೀಪಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾವು, ಹಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಕಾಡಿನಂತಿರುವ ಈ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ನಾರಾಯಣ್ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಬಹಳ ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಗಿಡಗಂಟಿ ಕಾಡಿನಂತೆ ಬೆಳೆದಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿಷಜಂತುಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆಯೋ ಎಂಬ ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ಮನೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಿವಾಸಿ ರಾಜು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-14-1940783064</p>